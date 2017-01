Obama's afscheidsspeech: 'Ik ben optimistischer dan 8 jaar geleden'

03:29

'Post-raciaal Amerika was nooit realistisch'

"Na mijn verkiezing werd gesproken over een post-raciaal Amerika. Die visie, hoe goedbedoeld ook, was nooit realistisch. Want ras blijft een krachtige element in onze samenleving dat vaak verdeeldheid brengt. Ik heb lang genoeg geleefd om te weten dat rasrelaties beter zijn dan ze tien, of twintig, of dertig jaar geleden waren".

"Maar we zijn niet waar we moeten zijn. Elk van ons heeft meer te doen. Als elk economisch probleem voorgesteld wordt als een strijd tussen hardwerkende witte mensen en onwaardige minderheden, dan zullen arbeiders van alle kleurschakeringen blijven vechten voor de restjes, terwijl de welvarenden zich verder terugtrekken in hun privé-enclaves".