Obama richting Trump: 'We hebben meer internationale samenwerking nodig, niet minder'

De uitdagingen van een geglobaliseerde wereld moeten samen aangepakt worden, zei Obama vandaag in Johannesburg voor duizenden toehoorders bij een toespraak ter ere van anti-Apartheidsstrijder Nelson Mandela. 'We leven in vreemde en onzekere tijden', zei Obama. 'We hebben meer internationale samenwerking nodig, niet minder.' De in 2013 overleden winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede zou morgen 100 jaar geworden zijn.

Obama werd door het Zuid-Afrikaanse winterweer verrast. Hij had geen jas meegebracht en stuurde een van zijn medewerkers op pad om een lange onderbroek te kopen. En dat meldde hij ook tijdens zijn toespraak. 'Ik draag een lange onderbroek', zei Obama aan de duizenden toehoorders bij zonnig winterweer en een temperatuur van 13 graden Celsius. Obama zat tijdens de herdenking uren in open lucht. Op het zuidelijk halfrond is het momenteel winter.

De eens door Nelson Mandela aangevoerde strijd tegen discriminatie van mensen met een andere huidskleur moet volgens Obama voortgezet worden. 'Dergelijke discriminatie blijft zowel in de Verenigde Staten als in Zuid-Afrika een feit', zei de oud-president. De decennia van discriminatie hebben tot grotere ongelijkheid en armoede geleid. Er zijn nog te veel mensen, die zich door mensen bedreigd voelen die er niet hetzelfde uitzien of niet hetzelfde praten. In het Westen zijn er intussen steeds meer partijen, die een open nationalistische agenda hebben. Mandela daarentegen heeft 'mensen zonder bezit over de hele wereld hoop gegeven op een beter leven', zei Obama.

'Ik geloof in de visie van Nelson Mandela ... van gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Mandela is een "reus in de geschiedenis". Zelfs vanuit zijn kleine gevangeniscel heeft Mandela veel mensen - waaronder mezelf - geïnspireerd', aldus Obama.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa voegde toe dat Mandela zijn leven in dienst van de mensen heeft gesteld. 'Zijn strijd en zijn offers hebben het leven van miljoenen mensen bewogen en zal ook voor de komende generaties nog een inspiratie zijn', zei Ramaphosa.

Aan de manifestatie in Johannesburg namen onder anderen ook Mandela's weduwe Graça Machel en de vroegere VN-secretaris-generaal Kofi Annan deel.