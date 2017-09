Obama over einde Dreamers-programma: 'Deze jonge mensen in het vizier nemen is verkeerd'

Voormalig Amerikaans president Barack Obama hekelt het einde dat zijn opvolger Donald Trump maakt aan het zogeheten Dreamers-programma, als 'wreed' en tegenstrijdig met de Amerikaanse geest. Dankzij dat programma werden 800.000 vluchtelingen die als minderjarige aankwamen in de Verenigde Staten beschermd voor uitwijzing, en kunnen ze studeren en werken in de Verenigde Staten.

'Deze 'Dreamers' zijn Amerikanen in hun hart en ziel, op elke mogelijke manier behalve één: op papier', zei hij. Hij verdedigde zijn beslissing om dat programma in te voeren. 'Deze jonge mensen in het vizier nemen is verkeerd, want ze hebben niets misdaan', zei hij. 'Want ze willen nieuwe zaken starten, in onze labo's werken, in ons leger dienen, en op andere manieren bijdragen tot het land waar we van houden. Het is wreed.'

'Het is precies omdat deze actie tegen onze geest en het gezond verstand ingaat, dat CEO's, geestelijke leiders, economen en Amerikanen van alle politieke slag de regering opriepen om niet te doen wat het vandaag heeft gedaan. En nu het Witte Huis zijn verantwoordelijkheid voor deze jongeren in de handen van het Congres heeft gelegd, is het aan de Congresleden om deze jonge mensen te beschermen, alsook onze toekomst', aldus Obama.

Concreet betekent Trumps beslissing dat geen enkele nieuwe aanvraag om in aanmerking te komen onderzocht zal worden. Het lot van zij die al onder het Dreamers-statuut vallen zal voor 5 maart 2018 niet veranderen: een 'ordelijke afbouw', klinkt het binnen de regering.

Delen We kunnen niet iedereen die naar hier wil komen aanvaarden, zo simpel is het Jeff Sessions, minister van Justitie

Het Congres krijgt zes maanden de tijd om wetten hierover gestemd te krijgen. Het is echter verre van zeker of de parlementsleden het eens zullen kunnen worden over dit statuut, dat al jaren controversieel is in Washington. In het Republikeinse kamp werd al enkele dagen gewaarschuwd tegen pogingen om met één pennentrek dit programma te beëindigen. Journalisten mochten na de aankondiging geen vragen stellen. 'We kunnen niet iedereen die naar hier wil komen aanvaarden, zo simpel is het', aldus minister van Justitie Jeff Sessions.

Volgens Sessions werden met deze 'unilaterale' beslissing van Obama bestaande immigratiewetten omzeild en werden Amerikanen jobs ontzegd. Bewijzen voor dat laatste gaf Sessions echter niet. 'De wet toepassen maakt het mogelijk levens te redden en gemeenschappen en belastingbetalers te beschermen', aldus Sessions.

Het statuut, voluit Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) werd ingevoerd door Obama.

Trump zelf was niet aanwezig bij de aankondiging. Enkele maanden terug had hij nog gezegd dat de afschaffing van het DACA-statuut 'een van de moeilijkste thema's is die er zijn'.