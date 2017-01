Obama in toespraken: de woorden die ertoe deden, de woorden die tekortschoten

Terwijl zijn koffers al uit het Witte Huis weggehaald zijn, verschijnen zowel in het Nederlands als in het Engels overzichten van de toespraken van Barack Obama. Het is glorieuze, maar ook ontnuchterende lectuur, die parallel loopt met een glorieus en ontnuchterend presidentschap.