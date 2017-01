Obama: 'Fundamenteel oneens met discriminatie op basis van religie'

Voormalig Amerikaans president Barack Obama heeft voor het eerst sinds Donald Trump hem opvolgde een persmededeling uitgestuurd. Daarin noemt hij 'het politieke activisme over heel het land hartverwarmend'. Hij benadrukt ook dat hij het 'fundamenteel' oneens is met 'discriminatie van mensen op basis van hun religie.'

'Burgers die hun grondwettelijk recht oefenen om samen te komen, zich te organiseren en hun stem te laten horen, is wat we verwachten wanneer Amerikaanse waarden op het spel staan', zei Obama bij monde van zijn woordvoerder Kevin Lewis. Hij zei dat Obama 'getroffen was door het engagement in gemeenschappen doorheen het land.'

Hoewel Obama in zijn mededeling niet verwijst naar het inreisverbod van zijn opvolger Donald Trump voor inwoners van zeven landen waarvan de bewoners grotendeels moslim zijn, is de mededeling opvallend. Het is namelijk de gewoonte dat ex-presidenten geen commentaar geven over zijn opvolgers. Lewis gaf zelf aan of Obama zich zou houden aan de traditie of toch zijn stem zou laten horen over wat hij kernwaarden noemde.