Nucleair akkoord met Iran: wat betekenen de beschuldigingen van Israël?

Volgens de kersverse Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, tot vorige week nog CIA-baas, zijn de documenten die Israël maandag onthulde wel degelijk 'authentiek' en 'bewijzen ze zonder twijfel dat Iran niet de waarheid heeft verteld en een omvangrijk atoomarchief heeft verborgen voor de wereld, tot op vandaag de dag.'

Pompeo waarschuwt dat de VS nu 'analyseert wat de ontdekkingen betekenen voor de toekomst.'

De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu beschuldigde maandag Iran ervan dat het een kernwapenprogramma dat officieel in 2003 werd opgedoekt, Project Amad, in het geheim heeft verdergezet.

Hij staafde die beschuldigingen, tijdens een rechtstreeks op Israëlische televisiestations uitgezonden persconferentie vanuit het ministerie van Defensie in Tel Aviv, met documenten die door de Israëlische geheime dienst zijn ontdekt in een geheime opslagplaats in de Iraanse hoofdstad Teheran. In totaal gaat het volgens Netanyahu om 55.000 documenten en nog eens 55.000 bestanden op 183 cd's.

Iran heeft altijd beweerd dat zijn nucleair programma enkel civiele doeleinden had en niet gericht was op de ontwikkeling van kernwapens. Na jarenlange onderhandelingen sloot Iran bijna drie jaar geleden, in juli 2015, een akkoord met de VS, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, China en Frankrijk (de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad) plus Duitsland en de Europese Unie: in ruil voor de opheffing van de internationale sancties tegen Iran, zou het land tot minstens 2025 zijn nucleaire programma drastisch inperken.

Het akkoord trad begin 2016 in voege. Volgens de hoge vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de Europese Unie, Federica Mogherini, leverde de Israëlische regering echter geen bewijs dat Iran het zogenaamde Joint Comprehensive Plan of Action niet naleeft.

Ook de Britse regering heeft al gereageerd en zegt dat ze achter het akkoord blijft staan. 'Wij zijn nooit naïef geweest over de nucleaire ambities van Iran', citeert de BBC.

Rob Malley, die destijds deel uitmaakte van het onderhandelingsteam van de toenmalige regering-Obama, reageerde op Twitter dat de Israëlische beschuldigingen 'geen nieuwe informatie bevatten'. Malley: 'Het enige wat dit doet, is de nood aan dat kernakkoord rechtvaardigen. Maar de Israëlische premier heeft een publiek: Trump. En die zal helaas waarschijnlijk niet dezelfde conclusie trekken'.

For those who have followed the Iranian nuclear file, there is nothing new in Bibi's presentation. All it does is vindicate need for the nuclear deal



But the Israeli prime minister has an audience of one: Trump



And he's unfortunately unlikely to reach the same conclusion.