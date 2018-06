Nucleair akkoord met Iran: Macron waarschuwt voor risico op conflict

'Er is een toename in de wederzijdse spanning en ik nodig iedereen uit om de situatie te stabiliseren', aldus Macron, na een onderhoud in Parijs met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Escalatie leidt enkel maar tot conflict, aldus nog de Franse president.

Enkele uren eerder stelde Netanyahu dat de Iraanse beslissing om de capaciteit voor uraniumverrijking te verhogen, bedoeld is om de 'staat Israël te vernietigen'.

Reactie

Iran stuurde maandag een stappenplan naar het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) waarin het een uitbreiding van het aantal centrifuges voor de verrijking van uranium aankondigt. Het regime zet die stap op een moment dat de Amerikaanse president Donald Trump met zijn eenzijdige terugtrekking de toekomst van het nucleaire akkoord op de helling heeft gezet. Dat akkoord moet ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens ter beschikking krijgt.

Voor de Franse president zijn de verklaringen van Iran niet van die aard om uit het kernakkoord van 2015 te stappen. 'Ik heb aan de (Israëlische) premier nog eens mijn diepe overtuiging uitgedrukt - die al onze Europese partners delen - dat het akkoord van 2015 over het Iraanse kernprogramma bewaard moet blijven om de nucleaire activiteit in de regio te controleren.'

Macron voegde er nog aan toe dat het akkoord van 2015 moet worden vervolledigd met een akkoord over de nucleaire activiteit na 2025, over de ballistische activiteit van Iran en over de regionale aanwezigheid van Iran.

Klem

De Europese landen die het akkoord proberen te redden, zitten klem tussen de Israëlisch-Amerikaanse druk aan de ene kant en Iraanse druk aan de andere.

'Ik heb aan president Macron niet gevraagd om uit het akkoord te stappen. Ik denk dat de economische realiteiten deze zaak zullen regelen', alus Netanyahu. Daarbij verwees hij impliciet naar de dreigingen van nieuwe Amerikaanse sancties tegen bedrijven die handel drijven met Iran. 'In mijn ogen is de grootste bedreiging voor de wereld vandaag, kernwapens in handen van een radicaal islamistisch regime zoals Iran', aldus nog Netanyahu.

Druk

Eerder dinsdag de Europese Unie Iran op zijn engagementen in het kader van het nucleaire akkoord te blijven respecteren en kondigde het aan de plannen van de Iraanse autoriteiten 'te bestuderen'.

Iran beklemtoont intussen dat zijn plannen niet indruisen tegen het nucleaire akkoord en dat de onderhandelingen met Europa gewoon voortgaan. Het stappenplan van het regime in Teheran wordt wel aanzien als een middel om de Europese Unie onder druk te zetten om haar beloftes na te komen.