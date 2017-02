'Nu al polst Washington gretig individuele EU-leden naar belangstelling voor een bilateraal handelsakkoord'

De blitzkrieg waarmee Donald Trump zijn presidentschap is begonnen, heeft het voordeel dat hij de rest van de wereld dwingt om na te denken. Ook Europa moet zijn positie bepalen tegenover de storm die over de Atlantische Oceaan onze richting uitkomt. Grote woorden zullen niet volstaan. Als er niets gebeurt, is de kans groot dat de moeizaam opgebouwde Europese samenwerking, die volgende maand in Rome haar zestigste verjaardag viert, verbrokkelt. Naar verluidt polst Washington nu al gretig individuele lidstaten van de Unie of ze belangstelling hebben voor ee...