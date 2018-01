Noorse rechter laat omstreden olieboringen in poolgebied toch toe

Noorwegen kende in 2016 aan Statoil, Chevron en elf andere bedrijven vergunningen toe om verkennende boringen uit te voeren in het noordpoolgebied. In oktober spanden Greenpeace en enkele Noorse organisaties daartegen een proces aan.

Volgens de organisaties bedreigen de vergunningen het grondwettelijke recht van de Noren op een gezond milieu. Advocaten van de Noorse overheid noemden het proces een publiciteitsstunt, en wezen op het risico voor banenverlies.

Gisteren (donderdag) viel de uitspraak: de rechtbank in Oslo acht de vergunningen niet in strijd met de Noorse grondwet. De milieuschade is beperkt, klinkt het, en er zijn voldoende ingrepen om schade te beperken. Beide organisaties moeten de gerechtskosten van de overheid betalen - zo'n 60.000 euro.

Recht op gezond milieu

Toch zijn de organisaties niet helemaal teleurgesteld. Het hof erkende in het vonnis immers dat het recht op een gezond milieu beschermd is onder de Noorse grondwet, en dat de overheid dat recht moet verdedigen.

'De eis tot onmiddellijke actie tegen de klimaatverandering mag dan al genegeerd zijn door de Noorse regering of de rechtbank, ze is gehoord door miljoenen mensen over de hele wereld die de Noordpool willen beschermen', zegt Truls Gulowsen van Greenpeace Noorwegen. 'Deze beslissing kan dienen om het draaiboek te verfijnen dat overal gebruikt wordt door mensen die hun regeringen voor de rechtbank dagen om hun basisrecht op een gezond milieu te beschermen.'

'We hebben getoond dat de Noorse grondwet toekomstige generaties het recht geeft op een veilig en gezond milieu', zegt ook Ingrid Skjoldvær van de Noorse jeugdorganisatie Natur og Ungdom (Natuur en Jeugd) . 'We zien dit als een belangrijke stap om het milieu beter te beschermen, inspiratie voor jongeren over de hele wereld.'