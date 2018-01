'Noord-Korea zal waarschijnlijk deelnemen aan Olympische winterspelen'

Het was Chang Ung, een lid van het IOC van Noord-Korea dat het nieuws meedeelde aan journalisten op de inernationale luchthaven van Peking, meldt het Japanse nieuwsagentschap Kyodo.

Het is een gevolg van de gesprekken op hoog niveau die de twee Korea's voor volgende week op de agenda staan hebben. Daarbij zal deelname aan de spelen zeker ter sprake komen. De Amerikaanse president Donald Trump zei zaterdag in Camp David dat hij meer van de gesprekken tussen de Korea's verwacht dan alleen een deelname aan de Olympische spelen. Hij zei dat de bilaterale gesprekken er komen dankzij zijn inspanningen. 'Als ik er niet bij betrokken was geweest, dan was er nu geen sprake van gesprekken', aldus Trump.