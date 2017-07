Volgens Zuid-Koreaanse militairen vuurde Pyongyang de raket af vanop een militaire basis in een provincie nabij de Chinese grens. Welke raket het is, is nog niet duidelijk.

Noord-Korea heeft de afgelopen maanden al talrijke raketten afgevuurd. Pyongyang schendt daarmee resoluties van de Verenigde Naties en kreeg al verschillende keren sancties opgelegd.