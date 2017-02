Noord-Korea vuurt eerste ballistische raket in Trump-tijdperk af

De raket werd zondag om 7.55 uur lokale tijd (zaterdag 23.55 uur Belgische tijd) afgevuurd vanop de luchtmachtbasis Banghyon in het westen van Noord-Korea, in de richting van de Japanse Zee, aldus het ministerie. "Om welk soort raket het gaat moet nog onderzocht worden", zo klonk het bij een woordvoerder.

De Japanse premier zei vanuit Florida, waar hij verblijft op het Mar-a-Lago resort van president Trump, dat Noord-Koreaanse rakettesten "onacceptabel" zijn. Trump gaf als reactie: "Ik wil dat iedereen begrijpt en weet dat de Verenigde Staten van Amerika achter Japan staat, onze geweldige bondgenoot, 100%."

Trump

Het is de eerste keer sinds het aantreden van Donald Trump als Amerikaanse president dat het regime van Kim Jong-un een raket afvuurt. Bij zijn bezoek aan Zuid-Korea vorige week zei de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis dat elke nucleaire aanval van Noord-Korea tegen de VS of hun bondgenoten op een "effectieve en verpletterende" manier beantwoord zal worden.

Noord-Korea mag volgens resoluties van de VN-veiligheidsraad geen ballistische raketten afvuren. Waarnemend president Hwang Kyo-ahn van Zuid-Korea heeft in een verklaring gezegd: "De Zuid-Koreaanse regering en de internationale gemeenschap werken samen om strafmaatregelen te nemen die passend zijn voor deze lancering".

Soort raket

Volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap gaat het mogelijk om een Musudan-middellangeafstandsraket. Die zou in theorie Guam kunnen halen, meldt CNN. Op Guam is een grote militaire basis van de VS.

Noord-Korea werkt gestaag aan het verbeteren van het wapen- en raketarsenaal. In 2016 hield het een recordaantal rakettesten. Bovendien lanceerde het land een satelliet. Dat wijst er volgens experts op dat Noord-Korea mogelijk werkende langeafstandsraketten heeft ontwikkeld, die het vasteland van de VS kunnen bereiken.