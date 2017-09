Noord-Korea: 'VS heeft ons de oorlog verklaard'

De spanning tussen de VS en Noord-Korea is al een aantal maanden aan het stijgen. De laatste weken wordt de taal tussen beide landen steeds vijandiger.

'De wereld moet onthouden dat de VS als eerste ons land de oorlog heeft verklaard', zei buitenlandminister Ri Yong-ho in New York, waar hij vorige week nog een toespraak hield voor de VN. 'Aangezien de VS de oorlog heeft verklaard, hebben we het recht om tegenmaatregelen te nemen, zoals het neerschieten van Amerikaanse bommenwerpers, zelfs wanneer ze niet in ons luchtruim vliegen.'

'Bezoek van raketten'

Nadat de Koreaanse minister voor Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho afgelopen zaterdag tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de VS had gewaarschuwd dat de uitspraken van president Donald Trump 'een bezoek van onze raketten aan heel de VS nog onvermijdelijker' maken, deed Trump er op Twitter nog een schep bovenop. Als ze zo blijven voortdoen, 'dan zullen ze hier niet lang meer zijn', liet Trump verstaan.