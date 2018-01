Noord-Korea stuurt 'hooggeplaatste' delegatie naar Winterspelen

Noord-Korea zal een 'hooggeplaatste' delegatie sturen naar de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang in februari. Dat maakten de Noord-Koreaanse onderhandelaars bij de gesprekken met Zuid-Korea in grensplaats Panmunjeom bekend, bericht het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap dinsdag.