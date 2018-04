Noord-Korea stopt nucleaire tests: Europa en China reageren hoopvol

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft aangekondigd dat zijn land met onmiddellijke ingang zijn nucleaire tests en lanceringen van intercontinentale raketten stopzet en zijn nucleaire testsite sluit. 'De positieve stap waar we al lang naar op zoek waren,' klinkt het bij de Europese Unie.

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Federica Mogherini, zegt dat de aankondiging van Kim 'tot de volledige, controleerbare en onomkeerbare denuclearisering' van Noord-Korea moet leiden. Pyongyang zal al zijn internationale engagementen moeten nakomen en het Alomvattend Kernstopverdrag (Comprehensive Nuclear Test-Ban-Treaty, CTBT) ratificeren, zegt ze.

De Europese Unie kijkt nu uit naar de topontmoetingen die Kim zal hebben met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, aanstaande vrijdag in de gedemilitariseerde zone tussen hun landen, en met de Amerikaanse president Donald Trump. 'We hopen dat deze initiatieven verder vertrouwen kunnen scheppen en tot bijkomend concreet en positief resultaat kunnen leiden', aldus Mogherini. De EU zelf is bereid een onderhandelde oplossing voor de hele nucleaire kwestie te steunen 'op elke mogelijke manier'.

Economie ontwikkelen

Noord-Korea zou ook een nieuwe politieke koers willen varen en meer willen inzetten op de ontwikkeling van zijn economie, die verzwakt is door onder meer internationale sancties naar aanleiding van zijn nucleaire programma. China liet alvast weten dat het de Noord-Koreanen wil helpen bij de denuclearisering en de economische ontwikkeling van het Koreaanse schiereiland.

'China denkt dat de beslissing om de kernproeven stop te zetten en zich te concentreren op de economische ontwikkeling en op de verbetering van de levensomstandigheden, ertoe zal bijdragen de toestand op het Koreaanse schiereiland tot rust te brengen en de denuclearisering en de inspanningen voor een politieke oplossing vooruit zal helpen', aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken . Peking hoopt op 'blijvende vrede en gezamenlijke ontwikkeling in de regio', klinkt het nog.