Noord-Korea spreekt opnieuw opruiende taal

'Of de Verenigde Staten ons in de vergaderzaal treffen of we ons in een nucleaire confrontatie ontmoeten, zal helemaal afhangen van de beslissing en de houding van de Verenigde Staten', zei de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Choe Son-hui donderdag.

Choe verwijt de VS 'onwettig en beledigend gedrag'. Als het zo voort gaat, zal het Noord-Koreaanse leiderschap de Amerikaans-Noord-Koreaanse top heroverwegen, klinkt het.

Deze week had Trump al te kennen gegeven dat er een 'grote kans' is dat de historische ontmoeting met Kim, die op 12 juni staat gepland in Singapore, mogelijk niet zal doorgaan.

Noord-Korea creëerde eerder al onzekerheid over de top. Pyongyang dreigde onder meer om de bijeenkomst te annuleren als gevolg van gezamenlijke militaire oefeningen van de VS met Zuid-Korea en daarnaast wil het regime niet dat het onder druk gezet blijft worden om zijn atoomprogramma eenzijdig op te geven.

De Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken nam donderdag ook aanstoot aan de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, van wie ze de uitspraken maandag in een interview met Fox News 'ongebreideld en ondoordacht' noemt. 'Ik kan mijn verrassing niet verbergen bij zulke onwetende en domme opmerkingen uit de mond van een Amerikaanse vicepresident', aldus Choe.

Aan Fox News had Pence onder meer verklaard dat Noord-Korea zou kunnen eindigen als Libië als het geen deal sluit met de VS. Daar viel in 2011 het regime van dictator Moammar Kadhafi, die ook aan een kernprogramma werkte, dat hij uiteindelijk in 2003 liet varen.