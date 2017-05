Noord-Korea provoceert weer: hoe wordt er gereageerd op nieuwe raketlancering?

Rusland toont zich 'ongerust over de oplopende spanningen' op het Koreaanse schiereiland. President Vladimir Poetin en zijn Chinese evenknie Xi Jinping 'hebben de situatie in detail besproken' tijdens een ontmoeting in Peking en 'hun ongerustheid geuit over de oplopende spanningen', meldt Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov.

De Amerikaanse president Donald Trump had eerder in een reactie opgemerkt dat Rusland onmogelijk positief kan reageren op het nieuwste incident, 'aangezien de raket zo dicht bij het Russische grondgebied neerkwam'. Het Witte Huis roept op tot strengere sancties tegen Pyongyang.

Dichter bij Rusland

De raket werd gelanceerd vanaf een site in Kusong, zowat 100 kilometer ten noorden van Pyongyang, en kwam honderden kilometers verder neer in de Japanse Zee (dichter bij Rusland dan bij Japan). Het gaat om een middellangeafstandsraket maar is nog niet duidelijk welk type. De Japanse regering zou onderzoeken of het om een nieuwe soort raket ging.

Het US Pacific Command verklaarde in een persbericht dat de raketlancering geen bedreiging vormde voor de Verenigde Staten. De vlucht van de raket 'kwam niet overeen met die van een intercontinentale ballistische raket', klinkt het.

Het Chinese minister van Buitenlandse Zaken stelt in een persbericht dat Peking 'zich verzet tegen de Noord-Koreaanse schendingen van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Alle partijen moeten zich terughoudend opstellen en vermijden dat de spanning in de regio verder oploopt.'

Dialoog

Eerder hadden ook Zuid-Korea en Japan de jongste rakettest van Noord-Korea al veroordeeld.

Opmerkelijk is dat de nieuwe raketlancering er komt enkele dagen na de inauguratie van de nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, die opriep tot een dialoog met het Noorden, en nadat Noord-Korea verklaarde bereid te zijn te praten met de Verenigde Staten 'onder passende omstandigheden'.

Spanningen

De spanningen tussen Pyongyang en het Westen lopen de jongste tijd hoog op vanwege de strengere toon die de administratie van Trump heeft aangenomen tegen het regime. Trump dreigde er al mee om - desnoods alleen - militaire acties te ondernemen tegen het land, al liet het Witte Huis ook wel weten een diplomatieke oplossing te verkiezen.

De VS hebben ondertussen hun THAAD-raketafweersysteem ontplooid in Zuid-Korea. Dat leidde tot kritiek vanuit China en Rusland, die vrezen dat hun eigen inspanningen om zich tegen mogelijke aanvallen te beschermen, door het Amerikaanse systeem in het gedrang komen.