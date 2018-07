Noord-Korea levert stoffelijke overschotten over van VS-soldaten Koreaanse Oorlog

De overlevering is overeengekomen tijdens de top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in juni.

Een vliegtuig van de VS-luchtmacht verliet vrijdag de stad Wonsan in Noord-Korea, en zette koers naar Zuid-Korea, zegt het Witte Huis.

Het toestel landde op de Amerikaanse luchtmachtbasis van Osan, in de Zuid-Koreaanse stad Pyeongtaek, berichtte het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap. Daar werd een erehaag gevormd.

Onduidelijk is nog om hoeveel soldaten het gaat. De stoffelijke overschotten moeten nu nog onderzocht worden om na te gaan of het inderdaad om gesneuvelde Amerikaanse soldaten gaat. Dat identificatieproces kan nog jaren in beslag nemen.