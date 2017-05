Noord-Korea lanceert "wat lijkt op ballistische raket"

De ongeïdentificeerde raket werd afgevuurd van bij de Noord-Koreaanse kuststad Wonsan, aldus de Zuid-Koreaanse stafchefs van het leger. Het projectiel vloog in oostelijke richting. Volgens de Japanse overheid is de raket terechtgekomen in de exclusieve Japanse economische zone in de Japanse Zee.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft een vergadering bijeengeroepen van de nationale veiligheidsraad om 07.30 uur (maandag 00.30 uur Belgische tijd).

Zondag nog raakte bekend dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een test met een nieuw luchtafweersysteem had bijgewoond, en gevorderd had om het systeem in grote hoeveelheden te produceren en te ontplooien. Noord-Korea heeft al talrijke rakettests uitgevoerd, wat ingaat tegen resoluties van de Verenigde Naties. Die vaardigen regelmatig sancties uit tegen Pyongyang, maar die lijken weinig effect te hebben.