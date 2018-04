Noord-Korea: Kim bevestigt voor het eerst 'dialoog met Washington'

De Noord-Koreaanse leider stelde dinsdag een rapport voor aan enkele hoge functionarissen over 'de situatie op het Koreaanse schiereiland', meldt het officiële staatspersagentschap KCNA. Hij spreekt niet expliciet over een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump, maar wel over 'het vooruitzicht op de dialoog tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea'.

Het is de eerste keer dat Noord-Korea zelf over een top met de Amerikanen spreekt. Dat het land zelf voorstelde om met de VS te onderhandelen over denuclearisatie, bevestigde Pyongyang echter niet. Die boodschap werd via Zuid-Korea overgemaakt aan de Amerikanen.

Maandag had Trump nog te kennen gegeven dat zijn ontmoeting met Kim 'in mei of begin juni' zou plaatsvinden. 'Ik denk dat er een groot wederzijds respect zal zijn en we hopen dat er een akkoord zal zijn over denuclearisatie', luidde het.