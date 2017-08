'Noord-Korea kan raketten uitrusten met mini-kernkoppen'

Noord-Korea is volgens bevindingen van de Verenigde Staten en Japan in staat zijn raketten - ook de intercontinentale - uit te rusten met mini-kernkoppen. Het Noord-Koreaans nucleair en rakettenprogramma heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt, schrijft de Washington Post, dat zich beroept op vertrouwelijke documenten van de inlichtingendiensten.

Het bericht in de Washington Post komt tot de inschatting dat Noord-Korea volgens de inlichtingendienst DIA (Defence Intelligence Agency) bij zijn programma's veel snellere vooruitgang heeft gemaakt dan tot dusver werd aangenomen. De nu bekendgeworden fase is voor Noord-Korea een beslissende stap op zijn weg naar een volwaardige kernmacht. Het maakt de bezorgdheid wereldwijd alleen maar groter.

Een witboek van het Japans ministerie van Defensie komt tot dezelfde slotsom. Als de veronderstelling kloppen, kan dat de Noord-Koreaanse leiding 'te zelfzeker' maken en tot risicovolle militaire provocaties verleiden, klinkt het in Japan. In het bijna 570 bladzijden tellende rapport wordt ook naar twee nucleaire proeven en 20 bijkomende testvluchten met ballistische raketten in het voorjaar verwezen.

Trump belooft 'vuur en furie'

Amerikaans president Donald Trump, die op dit moment op werkvakantie is, reageerde met harde en provocerende taal richting Noord-Korea. 'Noord-Korea uit best geen bedreigingen meer tegenover de VS. Het land kan zich verwachten aan vuur en furie zoals de wereld nog nooit gezien heeft.'

Noord-Koreaanse provocaties blijven duren

Ondanks alle sancties en alle waarschuwingen van de VN-Veiligheidraad had Noord-Korea op 28 juli een intercontinentale raket getest. Die had volgens berekeningen van experten een theoretische reikwijdte van rond de 10.000 kilometer. Als reactie op die raketproef had de VN-Veiligheidsraad in het weekeinde de tot nog toe zwaarste economische sancties tegen Noord-Korea uitgevaardigd.

De Noord-Koreaanse staatsleider Kim Jong Un had na de test gezegd dat het vasteland van de VS nu binnen bereik ligt. Volgens schatting van Amerikaanse experten zou een dergelijke raket in staat zijn ook steden als Los Angeles of Chicago te bereiken.

Volgens de VS beschikt Noord-Korea over het potentieel om een zestigtal atoomwapens te produceren. Onafhankelijke experten zoals de voormalige directeur van het Amerikaans nucleair lab in Los Alamos, Siegfried Hecker, spreken van 20 tor 25 kernbommen. De Washington Post citeerde Hecker met de bedoeling het gevaar dat uitgaat van Noord-Korea niet te overdrijven.

De nieuwe Japanse minister van Defensie, Itsunori Onodera, had vrijdag nog geëist de aanvalsmogelijkheden van zijn land uit te breiden. Critici vrezen dat de pacifistische grondwet van Japan geschonden kan worden. Artikel 9 van die grondwet verbiedt het gebruik van geweld om internationale geschillen te beslechten.