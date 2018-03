'Noord-Korea is bereid om te praten over nucleaire ontwapening'

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft tijdens dat bezoek ook gezegd dat hij bereid is om met de Verenigde Staten te onderhandelen over een stopzetting van zijn kernprogramma, zei topgezant Chung Eui-yong, de Nationale Veiligheidsadviseur van Zuid-Korea, op een persconferentie na het tweedaagse bezoek.

Chung en vier andere Zuid-Koreaanse gezanten werden in Pyongyang uitgenodigd op een diner door Kim Jong-un. Zuid- en Noord-Korea zochten de voorbije weken, in het kader van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, reeds toenadering tot elkaar.

Denucleariseren

De top in april zal de derde bijeenkomst zijn tussen de leiders van beide landen, sinds het einde van de Koreaanse oorlog in 1953. De twee vorige ontmoetingen vonden plaats in 2000 en 2007.

Volgens Chung zullen Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in voorafgaand aan de bijeenkomst met elkaar telefoneren.

'Het Zuiden en het Noorden hebben afgesproken om een rechtstreekse telefoonlijn te installeren tussen hun twee leiders voor consultaties en om de militaire spanning te verlagen,' zei Chung volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

'Het Noorden van zijn kant heeft ook duidelijk zijn bereidheid bevestigd om het Koreaanse schiereiland te denucleariseren en zegt dat het geen reden heeft om te beschikken over kernwapens op voorwaarde dat de veiligheid van het regime wordt gegarandeerd en de bedreigingen tegen Noord-Korea ophouden'.

Kim Jong-un beloofde ook nog om geen rakettests uit te voeren zolang het diplomatiek overleg loopt.

Voorwaarde

De vraag is of de Verenigde Staten op dezelfde golflengte zitten. Washington zei afgelopen weekend nog een stopzetting van het kernprogramma de eerste voorwaarde is om opnieuw rond de tafel te gaan zitten met Pyongyang. Het voorbije jaar liepen de spanningen tussen de twee landen op, omdat Kim een nucleair wapen wilde ontwikkelen dat de VS kan treffen.

Bovendien hebben gelijkaardige onderhandelingen over een stopzetting van het Noord-Koreaanse kernprogramma in het verleden geen succes opgeleverd.