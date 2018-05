Noord-Korea houdt deur open voor dialoog met Verenigde Staten

De Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Kim Kye-gwan zegt in een mededeling verspreid door het staatspersagentschap KCNA dat Pyongyang 'op eender welk moment en op eender welke manier' in dialoog wil gaan met de Verenigde Staten.

'De plotselinge aankondiging van de annulering van de ontmoeting is voor ons onverwacht en we kunnen die enkel betreurenswaardig noemen', aldus Kim. 'We waren onder de indruk van de pogingen van president Trump, ongekend onder elke andere president, om een historische top tussen Noord-Korea en de VS op te zetten', zegt hij verder.

Donald Trump besliste dinsdag onverwacht om de topontmoeting met Kim Jong-un, die gepland was op 12 juni in Singapore, te annuleren. Als reden wees de Amerikaanse president op de 'enorme woede' en 'openlijke vijandigheid' in recente verklaringen van het regime in Noord-Korea. Hij zei dat het Amerikaanse leger klaar is om in te grijpen, maar gaf toch ook te kennen dat hij Kim ooit hoopt te ontmoeten.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zei te betreuren dat de ontmoeting is geannuleerd. Hij drong er bij Trump en Kim op aan dat ze rechtstreekse gesprekken houden en verdergaan met de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.

Noord-Korea had donderdag juist buitenlandse journalisten uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het opblazen van zijn nucleaire site in Punggye-ri. Daar werd in september voor het laatst een atoomproef gehouden, mogelijk met een waterstofbom.