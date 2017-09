Noord-Korea: 'Hoe meer sancties, hoe sneller ons kernprogramma zal draaien'

Noord-Korea noemt de nieuwe sancties die binnen de VN-Veiligheidsraad zijn goedgekeurd 'de brutaalste, meest onethische en meest onmenselijke daad van vijandigheid', in een mededeling volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

De stappen van de VS en hun vazallen richting nieuwe sancties en druk op Noord-Korea zal ons alleen maar sneller bij ons doel brengen om een volwaardige kernmacht te worden, luidt de mededeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Persagentschap AFP meldt intussen dat de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping zijn overeengekomen om de druk op Noord-Korea te 'maximaliseren'.

