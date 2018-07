Noord-Korea bouwt nieuwe intercontinentale raketten volgens Amerikaanse geheime diensten

Ondanks gesprekken met de Verenigde Staten over de afbouw van zijn kernwapenprogramma lijkt Noord-Korea verder raketten te produceren. Amerikaanse geheime diensten hebben aanwijzingen dat het land in een onderzoeksinstelling vlakbij de hoofdstad Pyongyang mogelijk een tot twee nieuwe intercontinentale raketten aan het bouwen is, die mogelijk het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken. Dat schrijft de Washington Post onder aanhaling van Amerikaanse regeringsfunctionarissen.

Als bewijs zouden de informanten satellietfoto's van activiteiten in het complex van Sanumdong op tafel hebben gelegd. Daar bouwde het communistische regime zijn 'eerste ballistische intercontinentale raketten'.

Geen concrete toezeggingen

'We zien dat ze verder daaraan werken, net als voordien', wordt een functionaris in de krant geciteerd. De activiteiten in de wapenfabriek zijn voor de Amerikaanse regeringsfunctionarissen geen verrassing. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft voorlopig geen publiekelijke beloftes gedaan om te stoppen met alle werkzaamheden in de talrijke nucleaire en raketinstallaties in het land.

Bij zijn als historisch bestempelde topontmoeting met Amerikaans president Donald Trump in juni in Singapore bekrachtigde Kim zijn bereidheid tot een 'volledig denuclearisatie'.

Concrete toezeggingen hoe en tot wanneer er zou ontwapend worden, kwamen er echter niet.

Amerikaans buitenlandminister Mike Pompeo zei vorige week met het oog op de ontwapeningsgesprekken met Pyongyang nog dat beide landen nog een 'verdomd lange weg' voor zich hebben liggen.