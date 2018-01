Noord- en Zuid-Korea houden dinsdag gesprekken

Dat heeft het Zuid-Koreaanse ministerie van Unificatie bekendgemaakt.

Pyongyang en Seoel zullen dinsdag 9 januari samenzitten in de grensplaats Panmunjeom, in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Beide landen zullen het daarbij hebben over de deelname van Noord-Korea aan de Olympische Winterspelen van 9 tot 25 februari in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, en 'over het verbeteren van de inter-Koreaanse betrekkingen' in het algemeen, aldus een mededeling.

De spanning in de regio bereikte de afgelopen maanden een hoogtepunt, met name door de aankondiging dat Pyongyang in staat is om een kernkop af te vuren die het Amerikaanse vasteland kan bereiken.

Sinds Nieuwjaar is er echter weer toegenomen toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo had de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in zijn nieuwjaarsboodschap te kennen gegeven dat hij de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea wil verbeteren voor de start van de Winterspelen. Seoel stelde na de uitgestoken hand van Kim dinsdag voor om op 9 januari samen te zitten in Panmunjeom.

De steun van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in voor zijn vredesaanbod kon Kim Jong-un 'erg appreciëren', waarna Pyongyang woensdag de rechtstreekse telefoonlijn tussen de twee Korea's weer in gebruik nam. Noord-Korea verbrak het contact via de zogenaamde 'rode telefoon' in februari 2016 uit onvrede met de beslissing van Zuid-Korea om de gezamenlijke industriezone Kaesong te sluiten.