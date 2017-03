'Nog geen officiële vraag van Turkse politici om naar België te komen'

"In ons land is er officieel nog geen aanvraag gekomen van Turkse politici die naar hier willen komen." Dat zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Maar als dat wel gebeurt, zal geval per geval bekeken worden of die politicus welkom is.