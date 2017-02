Nog drie VS-staten en San Francisco leggen klacht neer tegen Trump

Maandag diende minister van Justitie Bob Ferguson van de staat Washington al een klacht in bij het gerecht waarin de onmiddellijke intrekking van Donald Trumps controversiële inreisverbod werd geëist. Dinsdag dienden ook New York, Massachusetts en Virginia een gelijkaardige klacht in. Minister van Justitie van New York Eric Schneiderman, die zich aansloot bij een federale rechtszaak tegen Trump die op poten werd gezet door verschillende verenigingen, beschreef het decreet dat Trump vrijdag ondertekende als "ongrondwettelijk, onwettelijk en fundamenteel on-Amerikaans". Virginia sloot zich dan weer aan bij een federale klacht rond een incident op de luchthaven van Dulles (Washington D.C.), waarbij twee broers uit Jemen met green cards (een werk- en verblijfsgunning) terug op het vliegtuig naar Jemen werden gezet. Meer algemeen wil de staat aanklagen dat het decreet onwettelijk is en "de gezondheid en het welzijn, zowel fysiek als economisch" van haar burgers aantast. Massachusetts sloot zich tot slot aan bij een klacht uit Boston over reizigers die vastzaten op de luchthaven. Minister van Justitie Maura Healey liet bovendien weten dat ze zelf ook gerechtelijke stappen zal zetten om een einde te maken aan de ongrondwettelijke ban.

'Sanctuary cities'

Trump krijgt bovendien tegenwind van de stad San Francisco, die een klacht indiende tegen een ander presidentieel besluit van Trump, waarmee hij federale subsidies wil ontnemen aan steden en staten die weigeren om illegale immigranten over te dragen aan de autoriteiten en die de Amerikaanse immigratiewetten weigeren toe te passen.

"We zijn een natie van immigranten en een land van wetten. We moeten de 'beschermers van onze democratie' zijn, zoals president Barack Obama ons dat vroeg tijdens zijn afscheidstoespraak", aldus procureur van San Francisco Dennis Herrera. San Francisco is samen met grote steden als New York, Chicago en Los Angeles een van de 400 zogenaamde "sanctuary cities", waar de lokale politie niet vraagt naar de status van immigranten en geen immigranten overdraagt aan de federale autoriteiten.