Nog 61 procent van de Fransen voelt zich 'Charlie'

Drie jaar na de bloedige terreuraanslag op de redactie van het satirisch blad Charlie Hebdo verzamelden zaterdag in Parijs honderden voorvechters van de vrijheid van meningsuiting om er onder de noemer 'Toujours Charlie' naar eigen zeggen 'de geest van Charlie' levend te houden.

Onder de deelnemers bevonden zich onder andere de Franse oud-premier Manuel Valls, de socialistische burgemeester van Parijs Anne Hidalgo en hoofdredacteur van Charlie Hebdo Gérard Biard. Ook de families van de slachtoffers kregen van de organisatoren een uitnodiging.

De Franse president Emmanuel Macron brengt zondag een bezoek aan de plaats van de aanslag van januari 2015.

De dag van mobilisatie werd georganiseerd door drie organisaties die actief betrokken zijn bij de seculiere strijd en die daarbij een shockerende aanpak allesbehalve schuwen. Die methode levert hen heel wat tegenstanders op, ook aan linkse zijde waar her en der gewaagd wordt van een 'islamofobe' strijd.

Je suis encore Charlie?

De aanval op Charlie Hebdo kostte aan twaalf mensen het leven en was het begin van een nooit geziene golf van jihadistische aanslagen in Frankrijk. Daarbij vielen in totaal 241 doden. Op 11 januari 2015 trokken nog meer dan vier miljoen mensen in verschillende grote Franse steden de straat op om, onder het motto 'Je suis Charlie', te ijveren voor de vrijheid van meningsuiting.

De verontwaardiging en eensgezindheid van die dagen is intussen echter grotendeels weggeëbd, betreurde de voorzitter van de een van de organiserende verenigingen, Mario Stasi. Een peiling van het instituut Ifop in opdracht van radiozender Europe 1 geeft hem daarin alvast gelijk: de dag van vandaag voelt nog 61 procent van de Fransen zich "Charlie", tien procent minder dan in januari 2016 het geval was.