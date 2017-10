Nobelprijs voor de Vrede gaat naar Internationale Campagne voor Afschaffing van Kernwapens

In de motivatie luidt het dat de organisatie de onderscheiding krijgt voor haar 'werk om aandacht te vragen voor de catastrofale gevolgen van eender welk gebruik van kernwapens'. De Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens is de 'belangrijkste uit de burgers voortgesproten actor die heeft heeft geprobeerd een verbod op atoomwapens te laten instellen onder het internationaal recht'.

'Wij leven in een wereld waar het risico op de aanwending van kernwapens hoger is dan ooit tevoren', zegt het Nobelcomité. 'Sommige landen moderniseren hun kernarsenaal en het gevaar dat andere landen zich kernwapens eigenen is reëel, zoals Noord-Korea heeft getoond', zei voorzitster Berit Reiss-Andersen van het comité. Zij riep de kernmogendheden op 'ernstige onderhandelingen' op te starten om de zowat 15.000 kernwapens uit de wereld te hebben.