Nigeriaanse rechter veroordeelt ruim 200 Boko Haram-leden

Vorige week hielden de Nigeriaanse autoriteiten opnieuw een massaproces tegen vermoedelijke strijders van Boko Haram op de militaire basis van Kainji, in de westelijke staat Niger. Daarbij werden 205 mensen schuldig bevonden. Onder hen ook de 35-jarige Haruna Yahaya, die dertig jaar cel kreeg voor het plannen van de ontvoering van zeker tweehonderd meisjes in Chibok in 2014.

'De meesten werden veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie, of het achterhouden van informatie over de groep die zou kunnen leiden tot de arrestatie, vervolging of veroordeling van Boko Haram-leden', luidt het in een mededeling van het ministerie van Justitie. Volgens het ministerie werden tijdens het massaproces ook in totaal 526 mensen die verdacht worden van banden met Boko Haram, door de rechtbank vrijgelaten en bevolen om een re-integratieproject af te leggen. Daarnaast werden 73 dossiers uitgesteld.

In oktober vorig jaar vond al eens een massaproces tegen Boko Haram plaats. Daarbij werden meer dan 400 verdachten vrijgelaten, meestal wegens een gebrek aan bewijzen, terwijl er 45 werden veroordeeld. De jihadistische groepering voert al sinds 2009 strijd in het noordoosten van Nigeria. Daarbij werden al meer dan 20.000 dodelijke slachtoffers gemaakt.