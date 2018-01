Nigeriaans leger: 'Bijna 1.000 leden van Boko Haram hebben zich overgegeven'

Na militaire operaties tegen de soennitische fundamentalisten in de noordoostelijke deelstaat Borno hadden zich rond de 700 strijders in de regio Monguno en 250 anderen in het gebied rond het Tsjaadmeer aan het leger overgegeven, zei militair woordvoerder Onyema Nwachukwu zaterdag.

Er is geen onafhankelijke bevestiging voor de informatie van het leger. Ook is het niet duidelijk in welk tijdsbestek de vroegere strijders zich zouden hebben overgegeven. Het leger had pas maandag meegedeeld dat ten gevolge van de operaties tegen de terreurgroep in hetzelfde gebied rond de 700 door Boko Haram gegijzelde burgers werden bevrijd.

Bij aanvallen en aanslagen van Boko Haram zijn in het noordoosten van Nigeria en aangrenzende gebieden sinds 2009 minstens 20.000 mensen om het leven gekomen.