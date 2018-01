Nigel Farage wil brexit-referendum mogelijk nog eens overdoen

Hij hoopt dat hiermee de kritiek op de uitslag van het eerste referendum 'voor eens en voor altijd' beëindigd kan worden.

'Zij zullen blijven jammeren en klagen, gedurende het hele brexit-proces', aldus Farage over de Europees gezinde politici in het Verenigd Koninkrijk. 'Dus misschien, heel misschien, bereik in het punt dat ik denk dat we een tweede referendum moeten houden over ons lidmaatschap van de Europese Unie'. Farage gelooft dat bij een nieuwe stemming, het aantal mensen dat voor een brexit zal stemmen 'vele malen groter' zal zijn dan bij de eerste stemming.

In juni 2016 stemde slechts een nipte meerderheid (51,9 procent) van de Britten voor een brexit. Farage is één van de grootste eurosceptici. Zijn hele loopbaan pleit hij al voor een vertrek van de Britten uit de EU en ook nu is hij nog bezorgd dat het er uiteindelijk niet van zal komen. Het brexit-proces zou begin volgend jaar afgerond moeten zijn.