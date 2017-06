'Nigel Farage genoemd in FBI-onderzoek naar banden tussen Trump en Rusland'

The Guardian meldt het nieuws op zijn website. Voor de duidelijkheid: Farage wordt er niet van verdacht strafbare feiten te hebben gepleegd, en is niet zelf voorwerp van het onderzoek. Hij is een 'person of interest', wat betekent dat de Amerikaanse politiediensten reden hebben om te geloven dat de voormalige UKIP-leider over informatie kan beschikken, die nuttig kan zijn voor het onderzoek dat nu gevoerd wordt.

'Hij blijft maar opduiken in de relaties tussen Trumps medewerkers, Assange, Wikileaks en Rusland', citeert The Guardian een bron dicht bij het onderzoek.

Volgens zijn woordvoerder is Farage 'nooit in Rusland geweest, laat staan dat hij met de autoriteiten daar gewerkt heeft'.

In een interview uit 2014 liet Farage zich wel al positief uit over de Russische president Vladimir Poetin.

De wederzijdse appreciatie tussen Farage en Trump is geen geheim. Farage steunde Trump in aanloop naar de verkiezingen, en was na het brexit-referendum ook te gast bij de Trump-campagne.

Twee weken terug gaf Farage nog een opmerkelijk interview aan de Duitse krant Die Zeit. Daar reageerde hij zeer geprikkeld op vragen over zijn banden met Rusland.