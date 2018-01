Nieuwjaarsboodschap Kim Jong-un: Noord-Korea zal een kernmacht zijn, voorzichtige opening over Winterspelen

'Dat is geen chantage maar de realiteit', zegt Kim over zijn mogelijkheid om nucleaire wapens in te zetten. Hij herhaalde zo dat Noord-Korea voortaan een kernmacht is.

De opmerking was duidelijk gericht aan de Verenigde Staten, nauwe partner van Zuid-Korea in de regio. Spanningen tussen Noord-Korea en de rest van de wereld liepen afgelopen jaar enorm op.

Wel voegde Kim toe dat hij 'openstaat voor dialoog' met Zuid-Korea. Hij riep zo op tot minder militaire spanningen op het schiereiland en betere relaties met het buurland waar Noord-Korea officieel al decennia mee in staat van oorlog verkeert. Kim benadrukte wel dat zowel Zuid-Korea als Noord-Korea inspanningen moeten doen.

Verder zei Kim ook dat hij overweegt om een Noord-Koreaanse delegatie naar de Olympische Winterspelen te sturen die in Zuid-Korea georganiseerd worden in februari.

Ook Zuid-Korea lijkt welwillend te staan tegenover het idee, president Moon Jae-in heeft eerder al gezegd dat de veiligheid van de Spelen zo gegarandeerd kan worden en stelde al voor om geplande militaire oefeningen van de Verenigde Staten en zijn land uit te stellen tot na de Spelen.

De speech is licht hoopgevend, al staat ze in sterk contrast met de daden van Noord-Korea het afgelopen jaar. Noord-Korea geeft het idee van een kernmacht dan ook niet op en Kim stelde dat zijn land zal blijven focussen op de 'massaproductie van nucleaire kernkoppen en raketten' in 2018.