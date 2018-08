Nieuwe zware aardbeving op Indonesisch eiland

Het Indonesische eiland Lombok is opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Volgens het Indonesische seismologische agentschap ging het om magnitude 6,2. Het Amerikaanse geofysische instituut USGS spreekt van een magnitude 5,9. Er is geen tsunamidreiging, aldus het agentschap voor rampenbeheer. Sinds de beving van zondag waren er al 355 naschokken. Die van donderdag was de krachtigste en deed muren instorten.

Het Indonesische eiland Lombok werd zondag nog getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,9. De officiële dodenbalans daarvan is opgelopen tot 168. De militairen ter plaatse en de lokale burgerbescherming op Lombok spreken van een veel hoger aantal slachtoffers, tot wel 381 doden. De aardbeving van donderdag deed zich voor in dezelfde zone als die van zondag.

Een week eerder was er al een lichtere aardbeving op het populaire vakantie-eiland. Daarbij vielen 20 doden.