Nieuwe zorgwet in VS terug naar af

Nadat eerder al Susan Collins en Rand Paul lieten weten niet voor de wet te zullen stemmen, hebben ook Mike Lee en Jerry Moran laten verstaan dat ze niet kunnen leven met de hervormde zorgwet. "Naast het feit dat niet alle belastingen van de Obamacare verdwijnen, dalen de premies voor middenklassegezinnen niet ver genoeg; noch wordt er niet voldoende afgeweken van de duurste Obamacaremaatregelen",luidt de verklaring van Mike Lee. Moran treedt hem hier in een afzonderlijke mededeling in bij want de wetgeving "slaagt er niet in om de Affordable Care Act te herroepen of iets te doen aan de hoge kosten". "We zouden onze goedkeuring dan ook niet moeten geven aan slecht beleid", aldus nog Moran, die eraan toevoegt dat het nog steeds de bedoeling is om Obamacare te vervangen.

Nadat een eerste stemming in de Senaat over de nieuwe Republikeinse zorgwet eind juni al werd uitgesteld, kwam ook een tweede stemming deze week in gedrang door een operatie voor senator John McCain. De Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell had hierdoor maar een stem meer over tegen de Democratische minderheid.

Donald Trump heeft van het afschaffen of wijzigen van Obamacare een van zijn topprioriteiten gemaakt. Trump liet in een tweet trouwens weten dat de "Republikeinen de Obamacare nu gewoon moeten intrekken en met een propere lei werk maken van een nieuwe zorgwet. Democraten zullen meewerken!", twitterde de president.