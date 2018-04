Nieuwe wind door nieuwe premier Ethiopië: internet hersteld en beruchte gevangenis dicht

Amper enkele dagen nadat in Ethiopië een nieuwe premier werd ingezworen, werd vrijdag het internet hersteld in enkele regio's waar het internet al weken geblokkeerd was. Vrijdag werd ook gemeld dat de beruchte gevangenis Maekelawi de deuren gesloten heeft. In die gevangenis zaten prominente oppositiepolitici, mensenrechtenactivisten, en journalisten opgesloten. Gisteren/donderdag pas werd nog een groep van elf oppositieleden, onder wie ook journalisten en bloggers, vrijgelaten.

Bewoners van verschillende steden in Oromia meldden vrijdag dat ze weer online kunnen. Waarnemers zeiden al weken dat de regering toegang tot het internet had geblokkeerd, om zo de onrust die al maanden in de regio woedt te bedwingen. Bij die onrust in Oromia, maar ook in Amhara, vielen sinds eind 2016 al 500 doden, volgens Human Rights Watch. Die onrust vormde eind vorige maand ook de aanleiding tot het ontslag van premier Hailemariam Desalegn. De betogers in de twee grote regio's wilden met de betogingen meer politieke vrijheden en de vrijlating van opgesloten oppositiefiguren vragen. De Oromo's zijn de grootste etnische groep in Ethiopië, maar vinden dat ze politiek en economisch gemarginaliseerd worden. De aanstelling, vorige maandag, van de Oromo Abiy Ahmed tot premier, werd verwelkomd door oppositie en mensenrechtengroepen. De sluiting van de Maekelawi-gevangenis was al aangekondigd door Desalegn eerder dit jaar. De gedetineerden zullen naar een andere gevangenis overgebracht worden. Amnesty heeft de gevangenis "een martelkamer" genoemd.