Nieuwe voetgangersbrug in Miami stort in: verscheidene slachtoffers

De burgemeester van Miami-Dade, Carlos Gimenez, gaf een voorlopige balans van één dode en 'verscheidene' gewonden. Eerder meldde een woordvoerder van de Florida Highway Patrol dat de instorting 'meerdere' mensen het leven heeft gekost.

De krant Miami Herald meldde dat zich mensen en auto's onder het puin van de ingestorte brug bevinden. Volgens de plaatselijke politie werden vijf tot zes voertuigen onder het puin bedolven, burgemeester Gimenez sprak van acht voertuigen.

Het gaat om een nagelnieuwe, 54 meter lange en 950 ton zware brug, die zaterdag pas werd afgewerkt en officieel nog niet was vrijgegeven voor voetgangersgebruik. Met de bouw van de 14,2 miljoen dollar dure brug was in de lente van vorig jaar begonnen. Gelukkig waren er op het moment van de instorting geen studenten aanwezig: zij hadden vakantie.