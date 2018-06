Nieuwe regering Pedro Sanchez woensdag voorgesteld

Wie de ministerposten zullen bezetten, is nog een geheim, maar Sanchez wil een gelijk aantal mannen en vrouwen in zijn kabinet. Dat meldt een bron binnen Sanchez' sociaaldemocratische PSOE. De sociaaldemocraat Pedro Sanchez (46) werd zaterdag door koning Felipe VI ingezworen als de nieuwe premier van Spanje.

Sanchez legde de eed af in het paleis Zarzuela aan de rand van Madrid. Het Spaans parlement had vrijdag een motie van wantrouwen tegen de vorige premier Mariano Rajoy goedgekeurd. Sanchez is de zevende premier van Spanje sinds het einde van de Franco-dictatuur in 1975 en de eerste die zonder een parlementsverkiezing tot premier werd aangesteld. De beslissing om Rajoy naar de uitgang te verwijzen is een gevolg van een grootschalig corruptieproces waarbij lange gevangenisstraffen werden uitgesproken tegen voormalige politici van Rajoys conservatieve Partido Popular (PP), en zware boetes voor de partij zelf.