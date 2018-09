Nieuwe regering Irak eindelijk in de maak na verkiezingen in mei

Daarmee komt hen het recht toe de toekomstige minister-president en de nieuwe regering te benoemen. Een officiële bevestiging van de parlementaire meerderheid is er evenwel nog niet.

De lijst Sairoon van Moqtada al-Sadr behaalde bij de verkiezingen op 12 mei de meeste zetels in het parlement. Haidar Al-Abadi kwam op de derde plaats. Het nieuwe parlement moet maandag een eerste keer samenkomen. Vanwege onenigheid over onregelmatigheden en fraude werd de bekendmaking van het eindresultaat wekenlang vertraagd.

Onduidelijk is nog of andere groepen zich zullen aansluiten bij de parlementaire meerderheid en een plaats zullen krijgen in de regering. De ogen zijn daarbij vooral gericht op de lijst van politicus Hadi al-Amari, die nauwe banden heeft met een invloedrijke sjiitische militie. Die militie leunt aan bij het sjiitische buurland Iran. Al-Amiri's lijst kwam bij de verkiezingen op plaats twee.

Het waren de eerste parlementsverkiezingen sinds de overwinning op terreurbeweging IS. De extremisten hadden in de zomer van 2014 grote delen in het noorden en westen van het land veroverd.