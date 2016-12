Nieuwe poging tot staakt-het-vuren en vredesgesprekken in Syrië

In Syrië heeft het regime in Damascus een akkoord gesloten met de gewapende oppositie over een staakt-het-vuren, over het hele grondgebied, vanaf vrijdag om middernacht. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gemeld. Daarnaast hebben het bewind en de oppositie ook een akkoord gesloten over het opstarten van vredesgesprekken. Het regeringsleger heeft bevestigd dat er een wapenstilstand komt, en ook de oppositiecoalitie kondigt zijn steun aan. Rusland en Turkije staan borg voor de akkoorden.

Nog volgens Poetin wordt de Russische militaire aanwezigheid in Syrië 'ingeperkt'. Sinds september vorig jaar voert het Russische leger luchtaanvallen uit boven Syrië, in steun van het regeringsleger. 'Ik ben akkoord met het voorstel van de minister van Defensie over een inperking van onze militaire aanwezigheid in Syrië', zei Poetin tijdens een op tv uitgezonden ontmoeting met zijn ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken. 'Maar we gaan onze strijd tegen het internationaal terrorisme verderzetten.'

Tweede staakt-het-vuren op twee dagen tijd

De wapenstilstand wordt aan oppositiezijde gesteund door zeven groepen, die samen meer dan 60.000 soldaten tellen. Het Syrische regeringsleger van zijn kant meldt dat er, in de nacht van donderdag op vrijdag, om middernacht, 'een totaal einde komt aan de militaire operaties op het hele grondgebied van Syrië'. Het staakt-het-vuren geldt niet voor terreurgroepen zoals IS en het al-Nusrafront, aldus nog het communiqué van het leger.

Gisteren kondigden Turkije en Rusland nog aan een akkoord over een wapenstilstand bereikt te hebben, maar dat bleef dode letter. Vandaag werd in Damascus alweer hevig gevochten. De vraag is dus maar hoe lang het nieuwe staakt-het-vuren zal standhouden. 'Het akkoord dat we bereikt hebben is bijzonder fragiel', erkende Poetin. 'Er is nood aan bijzondere aandacht en geduld, een professionele houding en constant contact met onze partners.'