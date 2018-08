Nieuwe poging om Democratische Partij in VS te hacken

Concreet wilden de aanvallers een valse loginpagina gebruiken die leek op de beginpagina van de website van het Democratic National Committee (DNC), het bestuur van de partij. Door de link van die valse pagina naar onoplettende gebruikers te sturen, hoopten ze gebruikersnamen en wachtwoorden te verzamelen, waarmee ze zich vervolgens vermoedelijk toegang wilden verschaffen tot de databank van de partij.

De cyberbeveiligingsfirma Lookout, die overigens niet voor het DNC werkt, ontdekte laat op maandagavond de valse loginpagina en waarschuwde meteen het clouddienstplatform DigitalOcean, waarop de pagina werd gehost. Dat verwijderde de valse pagina meteen. Lookout en DigitalOcean stelden het DNC dinsdagochtend vroeg op de hoogte van de hackingspoging.

Het partijbestuur onderzoekt nu wie er achter de aanval zou kunnen zitten en lichtte ook de FBI in. Zowel DigitalOcean als bronnen binnen het DNC geven te kennen dat er geen reden is om te vermoeden dat de hackers toegang hebben gekregen tot de gegevens van de partij.

De hackingspoging komt er minder dan drie maanden voor de cruciale Congres- en gouverneursverkiezingen in de VS. In november kiezen de Amerikanen een volledig nieuw Huis van Afgevaardigden, terwijl voor de Senaat een derde van de zitjes te verdelen zijn. Ze zijn van groot belang, omdat ze de Democraten een kans geven om de meerderheid in het Congres terug te winnen.