Nieuwe klopjacht op mogelijke dader aanslag Barcelona

Volgens verschillende media is de politie momenteel op zoek naar een voortvluchtige Marokkaan van 22. Hij zou de broer zijn van een gedode terreurverdachte in Cambrils, en afkomstig uit Ripoll, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Barcelona.

De politie heeft zaterdagmorgen in datzelfde Ripoll ook het huis van een imam doorzocht. De veiligheidsdiensten waren op zoek naar DNA-sporen, zegt de krant El País, die politie citeert. Vermoed wordt dat een van de lichamen die werden gevonden in het door een explosie ingestorte huis in Alcanar dat van de islamitische geestelijke is.

Volgens de politie planden de daders van de aanslag op de Ramblas in Barcelona, en van de mislukte aanslag in badplaats Cambrils, hun terreur in het bewuste huis. De veiligheidsdiensten kondigden zaterdag 'verschillende gecontroleerde explosies' aan in Alcanar en zeggen dat de bevolking zich niet ongerust moet maken.

De politie gaat uit van een terreurcel van een twaalftal personen, waarvan er vier zijn gearresteerd, één op de vlucht is en vijf zijn neergeschoten door de politie. Er is voorts sprake van drie personen die zijn geïdentificeerd, maar nog niet opgepakt. Mogelijk zijn er twee daarvan omgekomen bij de explosie en brand in het huis in Alcanar, waar de groep mogelijk explosieven probeerde te fabriceren. De politie heeft er stoffelijke resten van twee mensen aangetroffen.

Zeventienjarige mogelijk niet hoofddader Barcelona

Intussen is de identiteit van de bestuurder van de bestelwagen die op de Ramblas inreed op passanten nog steeds niet vastgesteld door de politie. Die ontkende daarmee informatie dat het om Moussa Oukabir zou gaan. 'Het is een mogelijkheid. Maar op dit moment verliest die hypothese aan gewicht', zegt de Catalaanse politiebaas Josep Lluís Trapero in een tv-interview vrijdagavond.

Hoofdverdachte Moussa Oukabir werd volgens de politie donderdagnacht samen met vier andere verdachten doodgeschoten in Cambrils, ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Barcelona. Maar op dit moment ontbreekt 'afdoend bewijs' dat Oukabir aan het stuur zat van de bestelwagen die over de Ramblas in Barcelona raasde en daar zeker 13 doden maakte. Bij de mislukte aanslag in Cambrils liet 1 vrouw het leven.