Nieuwe Italiaanse premier wil EU-sancties tegen Rusland herbekijken

Dat heeft hij gezegd tijdens zijn toespraak in de Senaat. Dinsdagavond stemmen de senatoren over de nieuwe regering, woensdag is het aan het Huis van Afgevaardigden.

Partner

Conte wees erop dat Rusland een belangrijke handelspartner is voor veel Italiaanse bedrijven. 'Wij zijn voorstander van een toenadering tot Rusland, dat de voorbije jaren een grotere rol heeft opgenomen bij verschillende geopolitieke crisissen', zei hij. Conte wil de sancties volledig afschaffen of toch minstens verlichten.

Tegelijkertijd benadrukte de nieuwe premier zijn blijvend engagement tegenover de NAVO, 'met de Verenigde Staten als geprivilegieerde partner'.

Oostenrijk

De nieuwe Italiaanse premier zit daarmee op dezelfde golflengte als buurland Oostenrijk, waar bondskanselier Sebastian Kurz pleit voor een geleidelijke opheffing van de sancties tegen Rusland indien er vooruitgang wordt geboekt in het proces om het conflict in Oekraïne te beëindigen.

De Russische president Vladimir Poetin is dinsdag aangekomen in Wenen voor een werkbezoek, zijn eerste bezoek aan de Europese Unie sinds zijn herverkiezing.

Oostenrijk is met zijn rechtse regering een van de weinige Europese landen die geen Russische diplomaten hebben uitgewezen in het kader van de gifaanval op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Verenigd Koninkrijk.

Partners

'Oostenrijk is van oudsher een van onze betrouwbare partners in Europa', zei Poetin tijdens een interview met de Oostenrijkse zender ORF, dat aan de vooravond van zijn bezoek werd uitgezonden. In het interview verklaarde de president bovendien dat Rusland de samenwerking met Europa wil uitbreiden, aangezien de EU de belangrijkste handelspartner van Moskou is.

Hij sprak zo de geruchten tegen dat Rusland bezig zou zijn met een operatie om de EU te verzwakken door banden te creëren met eurosceptische en populistische bewegingen.

De extreemrechtse coalitiepartner van Kurz' christendemocratische partij, de FPÖ, is een nog meer uitgesproken voorstander van het schrappen van sancties. De partij heeft een samenwerkingsovereenkomst met Poetins Verenigd Rusland. Wenen en Moskou delen ook energiebelangen. Zo is Oostenrijk een van de belangrijkste toegangspunten voor Russisch gas in Europa.