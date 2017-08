Nieuwe huiszoekingen in Ripoll na aanslagen in Spanje

Na de terreuraanslagen in Catalonië van donderdag, heeft de politie opnieuw een huiszoeking gedaan in een woning in Ripoll, het stadje waarvan het grootste deel van de daders afkomstig zijn. Maandagochtend vroeg doorzochten speurders een woning in de wijk Sant Pere, en namen onder meer twee tassen en een doos met materiaal in beslag, aldus de Spaanse media maandag.