Nieuwe grondwet door Cubaans parlement: privébezit en vrije markt, met 'socialistisch karakter'

Het nationale parlement keurde de nieuwe grondwet unaniem goed tijdens een bijzondere zitting. Van 13 augustus tot 15 november volgt nu een volksdebat. Voor de uiteindelijke goedkeuring komt er nog een referendum.

'We staan voor een project dat zal helpen om de eenheid van de Cubanen rond de revolutie te versterken', zei president Miguel Diaz-Canel na afloop van de parlementaire zitting, die twee dagen duurde. Diaz-Canel benadrukte dat 'iedere Cubaan vrij zijn mening zal kunnen uiten en zal kunnen bijdragen aan een grondwetstekst die het huidige en toekomstige vaderland reflecteert'.

Het ontwerp, met zijn 224 artikels, herbevestigt 'het socialistische karakter' van Cuba en de leidende rol van de communistische partij, als enige partij. De tekst behoudt ook de economische fundamenten: 'de socialistische eigendom van het gehele volk en de planeconomie'.

Een verwijzing naar een toekomstige 'communistische maatschappij' staat niet meer in de beginseltekst. Na vier decennia van een zo goed als totale staatseconomie leidde Raul Castro, de voorganger van Diaz-Canel, hervormingen in die privé-ondernemerschap stimuleerden. Volgens officiële cijfers stelt de private economie ongeveer 591.000 personen tewerk, of 13 procent van de actieve bevolking.

Het grondwetsontwerp legt de basis voor de integratie van verschillende economische actoren, door de rol van de markt te erkennen in de economie, en die van buitenlandse investeringen en andere vormen van (private) eigendom. Kleine en middelgrote ondernemingen zouden zo gelegaliseerd kunnen worden.