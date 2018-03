Nieuwe Duitse regering telt 16 ministers: 9 mannen en 7 vrouwen

Na CDU en CSU stelde vrijdag ook de sociaaldemocratische partij SPD haar zes ministers voor, drie vrouwen en drie mannen, onder wie vier nieuwkomers.

Olaf Scholz, de burgemeester van Hamburg, wordt vicekanselier en minister van Financiën. Heiko Maas verhuist van het ministerie van Justitie naar Buitenlandse Zaken. Donderdag raakte reeds bekend dat aftredend buitenlandminister Sigmar Gabriel geen deel zou uitmaken van het nieuwe kabinet.

Hubertus Heil wordt minister van Arbeid, aftredend minister van Gezin Katarina Barley neemt Justitie over van Maas.

De burgemeester van het Berlijnse district Neukölln, Franziska Giffey, krijgt de portefeuille van Gezin, terwijl Svenja Schulze, vroeger deelstaatminister in Noordrijn-Westfalen, de leiding neemt over het ministerie van Milieu.

'We hebben ons voorgenomen een goed team te vormen dat uitstekend kan samenwerken', zei Scholz bij de voorstelling van de SPD-ministers in Berlijn. Maas, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, heeft als justitieminister al zijn 'duidelijke houding' en 'diplomatieke bekwaamheid en standvastigheid' bewezen, zei Andrea Nahles, fractieleidster van SPD in de Bondsdag. Ze wees er ook op dat de politicus uit de deelstaat Saarland triatleet is.

CDU/CSU

De ministers voor CDU en zusterpartij CSU waren reeds bekend. Naast bondskanselier Angela Merkel zijn dat Horst Seehofer (Binnenlandse Zaken, CSU), Ursula von der Leyen (Defensie, CDU), Jens Spahn (Volksgezondheid, CDU), Andreas Scheuer (Verkeer, CSU), Helge Braun (Kanzleramt, CDU), Peter Altmaier (Economie, CDU), Julia Klöckner (Landbouw, CDU), Anja Karliczek (Onderwijs, CDU) en Gerd Müller (Ontwikkeling, CSU).

Jonger

De nieuwe regering telt in totaal dus zestien ministers, onder wie negen mannen en zeven vrouwen.

Merkel IV is opnieuw een stuk jonger dan haar voorganger, met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar. Bij de start van Merkel III was de gemiddelde leeftijd 54 jaar, in het geval van Merkel I was dat zelfs 55 jaar. Enkel Merkel II was met gemiddeld 50 jaar nog jonger. De jongste minister in de nieuwe regering is Jens Spahn (37), gevolgd door Franziska Giffey (39) en Andreas Scheuer (43).

Langste formatie

Officieel wordt Merkel volgende week woensdag in de Bondsdag voor de vierde keer tot kanselier gekozen. Meteen daarna worden de nieuwe ministers door bondspresident Frank-Walter Steinmeier benoemd en in de Bondsdag beëdigd.

Daarmee wordt de langste regeringsvorming in de geschiedenis van Duitsland afgesloten.