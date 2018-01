Nieuwe doden bij gewelddadige protesten in Iran

Het is van 2009 geleden dat de bevolking zo massaal op straat kwam tegen de slechte leefomstandigheden in het land. Intussen zijn al 19 mensen, onder wie tien betogers, omgekomen bij het geweld waarmee de betogingen gepaard gingen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat er deze nacht negen doden zouden zijn gevallen. Het gaat om zes betogers, een kind, een politieman en een lid van de paramilitaire Revolutionaire Wacht. De zes manifestanten kwamen om toen zij in de stad Qahderijan de politie bestormden, aldus Irib.

In de centraalgelegen stad Najafabad kwam zondag een politieagent om, en drie anderen raakten gewond. Dat meldt de staatstelevisie. De betogingen gingen donderdag van start in de noordoostelijke stad Machhad, Irans tweede stad, maar verspreidden zich al snel in het hele land.

Nog volgens de staatstelevisie is in de centrale stad Najafabad een lid van de Revolutionaire Wacht. De omroep ziet in de dood van de man het bewijs dat sommige demonstranten gewapend zijn. Tot en met maandag zijn volgens Irib bij protest in het centrum, het westen en het zuidwesten van Iran minstens tien betogers omgekomen.

Bovendien kwamen bij een ongeval tijdens een protest in de westelijke Iraanse stad Doroed een bejaarde man en een kind om. Op sociale netwerken luidt het dat de politie in tientallen steden op betogers schiet, met maandag doden als gevolg. Die berichten zijn uit onafhankelijke bron niet na te trekken.

Het protest begon donderdag en richtte zich aanvankelijk tegen het economisch en buitenlands beleid van de regering. Gaandeweg werd het protest systeemkritischer. Zaterdag sloeg het naar de hoofdstad Teheran over. Volgens ooggetuigen greep de politie daar met het waterkanon en traangas in.

Zondag riep president Hassan Rohani, in een eerste toespraak sinds de start van de betogingen, op tot kalmte. Hij waarschuwde ook 'dat het Iraanse volk de oproerkraaiers zal antwoorden'. Het gaat volgens Rohani om 'een kleine minderheid'.