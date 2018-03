Nieuwe documentaire over Maria Callas: hoe de operadiva zichzelf opofferde voor haar carrière

Is 617.000 likes op Facebook veel voor een wereldster? Wel als ze al 40 jaar dood is, zoals Maria Callas. Haar erfenis lijkt springlevend en haar magnetisme was vier jaar geleden krachtig genoeg om de toen 28-jarige Franse regisseur Tom Volf midscheeps te treffen. Hij besliste een biografie te maken, niet óver haar maar dóór haar. Zonder offscreenverteller, zonder commentaar van specialisten of tijdgenoten, maar puur met beeld- en geluidsfragmenten, opnamen van optredens, interviews met haar, passages uit haar onafgewerkte biografie of haar brieven. Zowat de helft van al dat materiaal is nooit eerder op het scherm getoond. Maria by Callas ging in december in première in Parijs en is sinds kort bij ons in de bioscopen.

